Bologna-Milan, prima giornata Serie A: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming

Meno nove all’inizio del campionato di Serie A. Da sabato 19 agosto inizia l’inseguimento al Napoli di Rudi Garcia, meritatamente scudettato la scorsa stagione sotto la gestione di Luciano Spalletti. Ma dal prossimo weekend sarà tutta un’altra storia: a chiudere la prima giornata sarà la sfida tra Bologna e Milan allo stadio Dall’Ara.

I rossoneri si presentano ai nastri di partenza della nuova annata con un look completamente nuovo. Dopo la cessione di Tonali la squadra di Stefano Pioli si è quasi completamente rifatta il look tra centrocampo e attacco, c’è tanta curiosità sul vedere la nuova ossatura dei meneghini al primo vero appuntamento stagionale.

Bologna che invece ha cambiato poco fino ad ora. L’unico innesto di vero spessore è quello del centrale olandese Sam Beukema, difensore con il vizietto del gol (cinque nel suo biennio all’AZ Alkmaar, 8 in una stagione in Eerste Divisie ai Go Ahead Eagles), ma dovranno stare attenti alle sirene di mercato. Se per Riccardo Orsolini, molte le squadre interessate a Nico Dominguez, tra cui anche il Milan.

Il match tra Bologna e Milan inizierà alle 20.45 di lunedì 21 agosto e chiuderà il piano della prima giornata di campionato di Serie A. Il match sarà disponibile su DAZN, piattaforma streaming che detiene i diritti di tutto il campionato, mentre per chi sarà in possesso di entrambi gli abbonamenti con Sky Q la partita sarà visionabile anche su Sky Zona DAZN.

BOLOGNA-MILAN, IL CALENDARIO

21 agosto

20.45 Bologna-Milan – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

BOLOGNA-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse