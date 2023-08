Basket, Mondiali 2023: vittorie agevoli per Slovenia e Serbia, Luka Doncic protagonista con 37 punti

Prosegue spedito il programma odierno dei Mondiali 2023 di basket in svolgimento tra Filippine, Indonesia e Giappone. Dopo le tre partite della mattinata italiana, si sono completate da poco le due sfide del primo pomeriggio ovvero Slovenia-Venezuela (girone F, Okinawa) e Serbia-Cina (girone B, Manila). Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate.

SLOVENIA-VENEZUELA 100-85

La Slovenia di Luka Doncic inizia nel migliore dei modi il Mondiale 2023 con una vittoria nella prima partita del girone F. Ad Okinawa (Giappone) gli sloveni piegano la resistenza del Venezuela per 100-85, agganciando al primo posto la Georgia che aveva prevalso a sua volta su Capo Verde. Primo quarto subito intenso, con le due squadre che non si risparmiano su nessun pallone: ci pensa proprio Doncic a dare il primo mini-strappo (18-11), con il Venezuela che si affida alle segnature pesanti di Zamora per rimanere a contatto (27-25). La stella dei Dallas Mavericks fa respirare i suoi dalla lunetta (29-25), ma Sojo prima e Cubillan poi mettono la freccia per i sud-americani: alla prima sirena il Venezuela conduce per 31-33. Nella seconda frazione Doncic pesca Cebasek dall’arco: sorpasso balcanico (34-33). Una penetrazione di Blazic ed un altro canestro pesante di Prepelic consegnano un parziale aperto di 8-0 per la Slovenia (39-33): time-out immediato degli avversari, che continuano a litigare col ferro scivolando anche a -10 (43-33). Ruiz da due e Materan dalla lunga distanza suonano la carica (47-41), ma la Nazionale Campione d’Europa nel 2017 alza nuovamente il livello e si riporta a +8 ancora grazie a Doncic (56-48). Ci pensa Zamora da tre a tenere a contatto il Venezuela prima del riposo di metà partita (56-51). Nella terza frazione il copione del match non cambia: la Slovenia prova a scappare, ma il Venezuela riesce a riprenderla puntualmente (58-55). Vargas si mette in proprio per il -5 (62-57), ma cinque punti in fila di Mike Tobey riportano la compagine balcanica a +10 (67-57). I sud-americani sembrano aver esaurito le energie fisiche e mentali per provare a ricucire lo strappo, rimanendo sempre al di sopra dei dieci punti di distacco: dopo 30’ la Slovenia conduce per 78-63. Nel quarto conclusivo i balcanici sfiorano anche il +20 con la tripla di Prepelic (85-68), con i venezuelani che vogliono onorare al meglio l’impegno cercando di rendere il passivo meno pesante (94-82). I due liberi di Aleksej Nikolic fissano il punteggio finale sul 100-85 con cui la Slovenia si aggiudica la prima partita del Mondiale 2023.

TOP SCORER

Slovenia: Doncic 37, Tobey 21, Prepelic 18

Venezuela: Sojo 16, Guillent e Zamora 12

SERBIA-CINA 105-63

Non ci sono problemi nemmeno per la Serbia al debutto nel gruppo B (quello che incrocerà il girone A dell’Italia nella seconda fase): la Nazionale del CT Pesic liquida la Cina del coach serbo Sasha Djordjevic per 105-63, in un match mai in discussione. Gli asiatici provano a sorprendere i balcanici in avvio (0-5), ma Bodganovic si mette in proprio e supportato da Stefan Jovic riporta la Serbia avanti (12-11). Peng Zhou tiene a contatto la Cina (16-14), ma a quel punto i balcanici piazzano un break micidiale di 9-0 per portarsi a +11 alla prima sirena (25-14). Nel secondo quarto gli asiatici provano a rimanere sotto la doppia cifra di svantaggio con Rui Zhao (25-17), ma la Serbia appena spinge sull’acceleratore scappa nel punteggio: la bomba di Marko Guduric vale il +17 a metà frazione (40-23), con la compagine orientale che cerca invano di colmare parzialmente il gap. Il vice-Campione NBA Nikola Jovic piazza il canestro del +20 (50-30), con Dobric che segna i due punti del 55-33 con cui si chiude il primo tempo. Timida reazione dei ragazzi di Djordjevic in avvio di ripresa (57-38), a cui risponde subito Bogdan Bogdanovic con una tripla e due liberi (64-38): la Serbia non alza il piede dall’acceleratore, accarezzando anche il +30 con due penetrazioni di Aleksa Abramovic (71-43). La Cina rosicchia qualche punto dalla lunetta (71-47), ma una tripla di Ristic su assist di un sempre efficace Guduric fissa il punteggio sul 77-47 all’ultima pausa breve del match. Nel quarto conclusivo Rui Zhao prova a scuotere i compagni con un piazzato ed una bomba (83-56), seguito a ruota da Yongxi Cui (83-59). La Serbia amministra tranquillamente l’enorme vantaggio accumulato nelle frazioni precedenti sfondando anche quota cento grazie alla segnatura di Marinkovic dalla lunga distanza (103-63), mentre il 2/2 di Davidovac a cronometro fermo mette il sigillo sul 105-63 con cui la compagine balcanica liquida la Cina e vince al debutto nel torneo iridato.

TOP SCORER

Serbia: Bogdanovic e Marinkovic 14, Ristic 13

Cina: Rui Zhao 17, Qi Zhou 13, Zhelin Zhang e Peng Zhou 9

Foto: fiba.basketball