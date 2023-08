Basket, Mondiali 2023: l’Italia chiude la prima fase contro le Filippine. Gli Azzurri devono vincere per passare il turno senza correre troppi rischi

Osservato un giorno di riposo per smaltire la delusione del ko rimediato contro la Repubblica Dominicana ieri (82-87), gli Azzurri del CT Gianmarco Pozzecco si preparano al match di domani (ore 14:00 italiane) contro le Filippine per l’ultima giornata del girone A dei Mondiali 2023 che è una vera e propria sfida da ‘dentro o fuori’ per le sorti della rappresentativa tricolore.

L’Italbasket ha diverse possibilità per il passaggio del turno, ma sicuramente battere i padroni di casa sarebbe l’opzione migliore per evitare poi di basarsi sui risultati dell’altra partita tra Repubblica Dominicana ed Angola facendo i calcoli in caso di classifica avulsa. Contro le Filippine servirà però un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quello visto nelle prime due partite contro Angola e Repubblica Dominicana, dove la Nazionale del Bel Paese ha faticato più del dovuto soffrendo il fisico degli africani e le fiammate dei caraibici. Bisognerà inoltre migliorare la percentuale dall’arco, una delle armi che hanno contraddistinto l’Italia nelle amichevoli di avvicinamento al Mondiale (5/31 contro l’Angola e 7/29 contro la Repubblica Dominicana). La panchina ha prodotto punti importanti nel match di poco più di 24 ore fa – 12 punti per ‘Pippo’ Ricci e 8 di Capitan Datome – ma bisognerà prestare molta attenzione a non farsi prendere dal nervosismo in caso di situazioni delicate, a cominciare dal CT Gianmarco Pozzecco espulso per somma di falli tecnici dopo nemmeno venti minuti. Il suo assistente Edorardo Casalone si è espresso così in conferenza stampa in riferimento al prossimo impegno: “La partita contro le Filippine è determinante ma lo sarebbe stato anche se avessimo vinto. Rimaniamo concentrati in vista di martedì”. Il passaggio al secondo turno sarebbe importante anche in ottica Olimpiadi di Parigi 2024, con gli Azzurri che si garantirebbero almeno l’accesso al torneo PreOlimpico.

Le Filippine non sono ancora riuscite ad esultare di fronte al proprio pubblico nel Mondiale 2023 che li vede tra gli organizzatori: due partite, altrettante sconfitte contro Repubblica Dominicana (81-87) ed Angola (70-80). La stella è senza dubbio Jordan Clarkson – compagno di Simone Fontecchio agli Utah Jazz in NBA – che ha provato a mantenere a galla la propria Nazionale in entrambe le occasioni, uscendo per falli nella prima e segnando 21 punti nella seconda. L’altro giocatore che potrebbe impensierire la difesa azzurra è June Mar Fajardo, centro di 211 centimetri capace di mettere a referto 16 punti e 7 rimbalzi nella sconfitta contro la Repubblica Dominicana. Ci sarà poi il ‘sesto uomo’ in campo ovvero il pubblico dell’Araneta Coliseum di Manila (Filippine) che sosterrà i propri beniamini, in una Nazione dove il basket è sempre stato ritenuto un’autentica religione.

