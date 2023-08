Basket, Mondiali 2023: gli USA escono alla distanza e battono la Nuova Zelanda! Paolo Banchero sugli scudi

Inizia nel migliore dei modi anche per gli Stati Uniti l’avventura al Mondiale 2023 di basket. La Nazionale a stelle e strisce, guidata in panchina da Steve Kerr, prevale sulla Nuova Zelanda nel primo match del girone C disputato a Manila (Filippine) col punteggio di 99-72. I bi-Campioni del 2010 e 2014 ritorneranno in campo lunedì 28 Agosto alle 14:40 italiane, quando si troveranno di fronte la Grecia di Itoudis nel match che vale il primo posto in classifica.

Paolo Banchero trascina i suoi con 21 punti, insieme ad Anthony Edwards che chiude con 14 punti. Doppia cifra anche per Haliburton e Reaves (12), mentre per i neozelandesi 15 punti di Reuben Te Rangi e 12 equamente divisi tra Finn Delany e Shea Ili.

Jalen Brunson segna il primo canestro degli USA al Mondiale 2023 (2-0), ma i Tall Blacks replicano prontamente con un break micidiale di 9-0 (2-9). Virata di Brandon Ingram (4-11), con Finn Delany che dall’arco porta la Nuova Zelanda subito a +10 (4-14). Esordio anche per Paolo Banchero con due liberi a bersaglio (8-14), con l’italo-americano che appoggia il pallone del -2 (14-16) a meno di due minuti dalla prima sirena. Cameron Johnson impatta dalla lunetta (16-16), con una tripla di Austin Reaves ed un piazzato di Taylor Britt che fissano il punteggio sul 19-18 dopo 10’ di gioco.

Reuben Te Rangi riporta la Nuova Zelanda avanti in avvio di secondo quarto (19-21), con gli Stati Uniti che mettono nuovamente la freccia (25-21). Il numero 1 neozelandese è scatenato: due bombe in fila e contro-sorpasso (25-26). Ci pensa però Tyrese Haliburton a rispondere con la stessa moneta (28-26), mentre Anthony Edwards si fa notare da due (30-26). Le’Afa spara dalla lunga distanza per il -1 (30-29) ma è ancora la stella dei Minnesota Timberwolves a mantenere due possessi pieni di vantaggio per gli americani (36-30). Botta e risposta a suon di triple tra Le’Afa e Reaves (39-34) con Anthony Edwards che segna col fallo per il +11 (45-34). Isaac Fotu non ci sta e tiene la Nuova Zelanda sotto la doppia cifra di svantaggio prima del riposo di metà partita (45-36).

Jaren Jackson Jr. inaugura prontamente le marcature della ripresa (47-36), con Anthony Edwards che in step back tiene gli States a +11 (49-38). Shea Ili sblocca gli avversari col 2+1 (49-41), ma una bomba di Jalen Brunson ed un piazzato di Paolo Banchero tengono gli oceanici a distanza (54-42). L’asse Edwards-Bruson funziona a meraviglia e produce canestri a ripetizione (58-47), con Austin Reaves che continua a mettersi in mostra: la squadra di Steve Kerr scappa nel punteggio (62-47) e costringe il CT Pero Cameron a chiamare subito time-out per provare a fermare l’emorragia. La Nuova Zelanda prova a scuotersi con Te Rangi e Wetzell (68-56), ma Paolo Banchero è spietato dall’arco: doppia bomba e +16 USA (74-58). Due liberi di Josh Hart valgono il 76-58 con cui va in archivio anche la terza frazione.

Nel quarto conclusivo i neozelandesi mostrano l’orgoglio provando a rendere meno pesante il passivo (76-62), ma gli Stati Uniti battono nuovamente un colpo grazie a quattro punti consecutivi di Jaren Jackson Jr. (82-62). Flynn Cameron spara la tripla del -15 (85-70), con Paolo Banchero che in virata sfiora i venti punti segnati (87-70). Gli Stati Uniti iniziano anche a giocare con il cronometro, forti del margine rassicurante: ancora Banchero che si rende protagonista su entrambi i lati del campo con una stoppata ed un assist per la bomba di Josh Hart (93-70). La scelta numero uno al Draft NBA 2022 aggiorna il bottino personale a quota 21 punti (95-70), mentre si sblocca dopo un lungo digiugno la Nuova Zelanda grazie al fadeaway di Flynn Cameron (97-72). Un canestro dalla media di Mikal Bridges sigla il punteggio finale sul 99-72 con cui gli Stati Uniti piazzano la prima vittoria del Mondiale 2023!

IL TABELLINO DEL MATCH

STATI UNITI-NUOVA ZELANDA 99-72 (19-18, 26-18, 31-22, 23-14)

Stati Uniti: Banchero 21, Bridges 7, Brunson 10, Edwards 14, Haliburton 10, Hart 5, Ingram 2, Jackson Jr. 12, Johnson 2, Kessler, Portis Jr. 4, Reaves 12.

Nuova Zelanda: Britt 2, Brown, Cameron 5, Delany 12, Fotu 4, Harris, Ili 12, Le’Afa 9, Ngatai, Smith-Milner 3, Te Rangi 15, Wetzell 10.

Foto: fiba.basketball