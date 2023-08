Audero può essere un jolly al Fantacalcio? Il nuovo acquisto dell’Inter: quanti bonus può portare e il costo

L’Inter ha chiuso il proprio pacchetto portieri. Dopo l’arrivo di Yann Sommer, che ricoprirà il ruolo da titolare, i nerazzurri hanno da poco ufficializzato l’arrivo di Emil Audero, in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Vediamo se un suo eventuale acquisto potrà essere un eventuale jolly per il fantacalcio.

Innanzitutto, parliamo du un estremo difensore di buonissimo livello per il campionato italiano. Dal 2018 fino alla scorsa estate ha difeso i pali della Sampdoria, giocando 164 partite in Serie A e subendo 235 gol, riuscendo però ad infilarci 36 clean sheets, una media di sette a stagione; non male per un portiere di una squadra che al massimo, nell’ultimo lustro, ha occupato un posto a metà classifica. Oltretutto, la sua storia clinica parla solo di un problema al muscolo addominale nel 2021/22, con cui saltò quattro partite, ed un infortunio alla spalla patito a marzo che lo ha tenuto fermo fino a fine stagione nell’ultima annata.

Oltretutto, può vantare una skill di onesto pararigori. In carriera ha neutralizzato dieci tiri dal dischetto su quarantanove totali, comprendendo anche gli anni in B, le presenze in Nazionale Under 21 ed in Primavera. Sette di queste sono arrivati in Serie A, almeno uno a stagione (due nel 2022/2023, a Dessers nel successo con la Cremonese, l’altro a Politano nel ko con il Napoli). Qualche +3 lo può dunque regalare.

Ma comunque, c’è da ricordare che partirà come riserva dello svizzero Sommer, uno che in carriera non ha mai patito infortuni troppo gravi in carriera e arrivato per essere il titolare senza mezzi termini. Lo scorso anno però Simone Inzaghi ha alternato abbastanza Onana ed Handanovic, con lo sloveno che è riuscito a giocare quattordici partite in campionato; se questo trend dovesse venire confermato, Audero potrebbe essere chiamato più volte in causa. Il suggerimento per il fantacalcio è quello di prenderlo in coppia con l’estremo difensore svizzero per poter avere sempre a disposizione la porta dell’Inter. A chi piace l’azzardo, ma anche bello grosso, ci potrebbe anche stare l’acquisto in solitaria, assieme a due portieri titolari. Ma le possibilità che il gioco non valga la candela sono tante, anche se per un solo credito.

