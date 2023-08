Attaccanti Fantacalcio 2023-2024: chi segna più gol e le scelte migliori per l’asta

Siamo ormai pronti per il via della Serie A 2023-2024 e, di conseguenza, anche del Fantacalcio. La stagione delle varie leghe è davvero ai nastri di partenza e l’attesa si fa spasmodica. La composizione delle rose è quanto mai all’ordine del giorno e le scelte non vanno sbagliate per non rovinare sin dall’avvio il proprio campionato.

Una delle scelte più importanti sarà, come sempre, sull’attacco. Il reparto più importante e decisivo del Fantacalcio. Trovare i giocatori che garantiscono il maggior numero di gol è decisivo. Quali saranno, quindi, gli attaccanti da prendere ad ogni costo, le certezze, le macchine da gol e, non ultime, le scommesse più interessanti?

Iniziamo con le valutazioni. Il capocannoniere dell’anno scorso, Osimhen del Napoli, svetta con 43 fantamilioni, davanti a Lautaro Martinez dell’Inter con 37 crediti e Immobile della Lazio fermo con 32. Altissima la quotazione per Vlahovic della Juventus (28) quindi Leao del Milan (31) procede a braccetto con Kvaratskhelia. Ai piani alti del reparto rimane Dybala della Roma valutato 30 crediti, assieme a Berardi del Sassuolo. Scamacca, new entry, si attesa a 25 alle spalle di Lookman e Dia 26.

Tutti i nomi che abbiamo citato sono di attaccanti da non farsi scappare, con qualche distinguo. Se i vari Osimhen e Lautaro Martinez vanno presi senza “se” e senza “ma”, su alcuni degli altri vanno fatti ragionamenti accurati. Vlahovic, per esempio, sarà quello della Fiorentina o quello opaco di un anno fa? Leao a prezzi elevati garantirà tanti gol? Dybala si avvicinerà alle 38 presenze? Come si può vedere i dubbi non mancano.

Tra i giocatori un po’ fuori dai radar non vanno assolutamente dimenticati Sanabria del Torino e Giroud del Milan a 24, quindi Retegui del Genoa a 23 e Duvan Zapata (19) che, nel caso andasse alla Roma, potrebbe giocare con maggiore continuità. Beto dell’Udinese a 21, Nzola della Fiorentina a 23 e Arnautovic del Bologna a 23 sono giocatori che possono azzeccare la stagione eccellente, ma sui quali, per vari motivi, non è semplice mettere la mano sul fuoco con offerte faraoniche. Possibili colpi a basso costo? Deulofeu dell’Udinese a 14, Pinamonti del Sassuolo a 13 e Almqvist del Lecce a 10.

Foto: LaPresse