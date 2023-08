ATP Washington 2023: Fritz accede agli ottavi, Monfils elimina Bublik. Prosegue la crisi di Auger-Aliassime

Si sono delineati gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Washington. Dopo la vittoria ad Atlanta, Taylor Fritz continua la sua striscia vincente, superando con un doppio 6-3 il connazionale Zachary Svajda in un’ora e un quarto di gioco. Adesso per il numero nove del mondo ci sarà la complicata sfida con Andy Murray. Il britannico ha sconfitto l’americano Brandon Nakashima per 7-6 6-4 dopo oltre due ore di battaglia, in un match che ha visto un solo break.

Prosegue il momento nerissimo di Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha vinto due sole partite da Miami in avanti ed anche stanotte ha perso con il giapponese Yosuke Watanuki con un doppio tie-break. Il nipponico sarà ora l’avversario del francese Ugo Humbert, che ha superato in un match molto tirato l’australiano Thanasi Kokkinakis.

Davvero una bella vittoria quella di Gael Monfils, che sta cercando di rientrare con continuità nel circuito dopo i tanti problemi fisici avuti. Il francese ha superato il kazako Alexander Bublik, sesta testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-4 ed ora negli ottavi se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, che ha battuto agevolmente il britannico Liam Broady.

Nessun problema per Christopher Eubanks contro il giapponese Sho Shimabukuro (6-3 6-4). Vincono anche l’australiano Jordan Thompson contro il francese Adrian Mannarino (7-5 6-4) ed il britannico Daniel Evans in rimonta sul francese Gregoire Barrere (2-6 6-0 6-3). Passa il turno agevolmente anche l’americano J.J Wolf, che supera 6-1 6-3 il moldavo Radu Albot.

RISULTATI ATP WASHINGTON 2023 (3 AGOSTO)

Wolf (Usa) b. Albot (Mda) 6-1 6-3

Humbert (Fra) b. Kokkinakis (Aus) 7-6 1-6 6-4

Eubanks (Usa) b. Shimabukuro (Jpn) 6-3 6-4

Thompson (Aus) b. Mannarino (Fra) 7-5 6-4

Evans (Gbr) b. Barrere (Fra) 2-6 6-0 6-3

Watanuki (Jpn) b. Auger-Aliassime (Can) 7-6 7-6

Murray (Gbr) b. Nakashima (Usa) 7-6 6-4

Griekspoor (Ned) b. Broady (Gbr) 6-4 6-2

Monfils (Fra) b. Bublik (Kaz) 6-3 6-4

Fritz (Usa) b. Svajda (Usa) 6-3 6-3

FOTO: LaPresse