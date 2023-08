ATP Los Cabos 2023: Stefanos Tsitsipas avanza ai quarti, Kovacevic elimina Norrie

Il torneo di Los Cabos ha i suoi quarti di finale. Buona la prima per Stefanos Tsitsipas, che ha sfruttato un bye al primo turno essendo la testa di serie numero uno. Il greco ha superato l’americano John Isner in due set con il punteggio di 6-2 6-4 ed ora se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry. Il tennista sudamericano è uscito vincitore da una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco con l’olandese Gijs Brouwer, battuto per 7-6 4-6 6-4.

Esce di scena il finalista della passata stagione, Cameron Norrie. Il tennista britannico, numero due del seeding, è stato sconfitto dall’americano Aleksandar Kovacevic in rimonta per 5-7 7-6 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. Lo statunitense affronterà ora nei quarti il tedesco Dominik Koepfer, che non ha avuto problemi contro l’australiano James Duckworth (doppio 6-2).

Spicca nei quarti di finale la sfida tra Tommy Paul ed Alex De Minaur. L’americano ha superato il brasiliano Felipe Meligeni Alves al termine di un match combattuto per 7-5 7-6, mentre l’australiano ha dominato contro l’argentino Thiago Tirante per 6-2 6-1.

L’ultimo incrocio nei quarti di finale in programma sarà quello tra Borna Coric e Ilya Ivashka. Il bielorusso ha cancellato le possibilità di un derby croato, superando in rimonta Borna Gojo per 5-7 6-2 6-4, mentre Corin ha sconfitto agevolmente Jason Jung, numero 276 del mondo, per 6-1 6-2.

RISULTATI ATP LOS CABOS 2023 (3 AGOSTO)

De Minaur (Aus) b. Tirante (Arg) 6-2 6-1

Koepfer (Ger) b. Duckworth (Aus) 6-2 6-2

Paul (Usa) b. Meligeni Alves (Bra) 7-5 7-6

Coric (Cro) b. Jung (Tpe) 6-1 6-2

Ivashka (Blr) b. Gojo (Cro) 5-7 6-2 6-4

Jarry (Cil) b. Brouwer (Ned) 7-6 4-6 6-4

Kovacevic (Usa) b. Norrie (Gbr) 5-7 7-6 6-4

Tsitsipas (Gre) b. Isner (Usa) 6-2 6-4

FOTO: LaPresse