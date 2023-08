ATP Cincinnati 2023: chi affronterà Matteo Berrettini? Percorso e tabellone

Matteo Berrettini si presenta ai nastri di partenza del torneo ATP di Cincinnati con la voglia di sorprendere. Buone le impressioni lasciate dal primo appuntamento nordamericano a Toronto, con il ko con Jannik Sinner arrivato per un paio di passaggi a vuoto ma avendo per buoni tratti del primo set l’inerzia della partita dalla sua parte.

Al debutto l’azzurro partirà con Felix Auger-Aliassime, con cui è in vantaggio negli scontri diretti con due successi in tre partite, seppur il canadese esultò proprio su questi campi due anni fa. La testa di serie numero 12 del tabellone viene però da un pessimo momento di forma, con due sole vittorie negli ultimi nove tornei e tanta, tantissima fatica in mezzo al campo.

Secondo turno che potrebbe essere invece favorevole con uno tra Adrian Mannarino e Richard Gasquet. Sono due giocatori differenti per tipologia di gioco; forse l’azzurro avrebbe qualche difficoltà in più con i colpi tutti piatti del primo, ma se in buona condizione può superare entrambi per incontrare Holger Rune agli otttavi. Il danese ha mostrato un po’ di ruggine a Toronto, ma partirà con un vantaggio psicologico, con Matteo che non è riuscito a completare gli ultimi due match con lui (l’ultimo, a Montecarlo, addirittura non giocato), ma lo farà sudare parecchio.

In caso di quarti, arriva Daniil Medvedev, che ha un po’ perso quell’aura di imbattibilità sul cemento dopo il ko di venerdì con Alex De Minaur, ma rimane comunque uno dei favoriti per arrivare in fondo. Eventuale semifinale con Novak Djokovic favorito, ma con possibile scontro con Jannik Sinner ai quarti.

ATP CINCINNATI 2023, IL TABELLONE DI MATTEO BERRETTINI

Primo turno: Felix Auger-Aliassime

Secondo turno: Richard Gasquet-Adrian Mannarino

Ottavi di finale: Holger Rune (Mackenzie McDonald-Yannick Hanfmann)

Quarti di finale: Daniil Medvedev (Lorenzo Musetti, Alexander Zverev)

Semifinale: Novak Djokovic (Jannik Sinner)

Foto: LaPresse