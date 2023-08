Atletica, Zane Weir: “Ci vediamo in finale: sto bene fisicamente, tempismo da trovare”

Zane Weir si è qualificato con grande disinvoltura alla Finale del getto del peso ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’italo-sudafricano ha tuonato una perentoria rasoiata da 21.82 metri: quarta misura della carriera per il Campione d’Europa Indoor, capace di chiudere le qualificazioni al secondo posto in quel di Budapest. L’azzurro ha saputo mantenere la concentrazione dopo che la gara era stata rinviata di un’ora a causa dell’acquazzone abbattutosi sulla capitale ungherese, ha ben gestito la pedana e ha centrato l’obiettivo.

L’azzurro ha tutte le carte in regola per inseguire una medaglia, ma per provare a firmare l’impresa servirà andare seriamente oltre i 22 metri, come ha fatto una decina di giorni fa quando si è spinto fino a 22.15 metri in quel di Vicenza. Il 27enne, che oggi ha chiuso alle spalle del brasiliano Darlan Romani, tornerà in pedana questa sera per provare a regalare la prima grande gioia al Bel Paese in questa rassegna iridata. In gara ci sarà anche Leonardo Fabbri, ultimo tra i qualificati.

Zane Weir ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai, palesando un ulteriore miglioramento nell’utilizzo della lingua italiana (i progressi nell’ultimo anno sono evidenti di gara in gara): “Sono molto felice, sono felice e sto bene: questa è la cosa più importante. Fisicamente mi sento bene, devo trovare il tempismo. Ci vediamo dopo per la finale. La pedana era difficile perché nel riscaldamento era bagnata e in gara la asciugavano, quindi era difficile adattarci“.

Foto: FIDAL/Colombo