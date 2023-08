Atletica, Mondiali 2023: il calendario di domani (25 agosto): programma, orari, tv, italiani in gara

Domani, venerdì 25 agosto, il National Athletics Centre di Budapest ospiterà la settima e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. In palio altri quattro titoli iridati (con l’Italia già certa di partecipare ad una sola Finale): 200 metri, salto triplo e tiro del giavellotto in campo femminile, 200 metri al maschile.

Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach saranno protagoniste nell’ultimo atto del triplo con un piazzamento tra le prime 8 come obiettivo massimo almeno sulla carta. Grande curiosità in serata per le staffette 4×100 azzurre (ancora da stabilire la composizione e l’ordine dei frazionisti di entrambi i quartetti), impegnate nelle batterie con l’ambizione di entrare in finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della settima giornata dei Mondiali di Budapest 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), Sky Sport (Sky Sport Arena e Sky Sport Summer) e su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE delle gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA DOMANI

Venerdì 25 agosto

10.05 Decathlon, 100 metri

10.10 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

10.20 Salto in alto (femminile), qualificazioni

10.55 Decathlon, salto in lungo

12.20 Decathlon, getto del peso

18.30 Decathlon, salto in alto

19.30 4×100 (maschile), batterie

19.38 Salto triplo (femminile), finale

20.00 4×100 (femminile), batterie

20.20 Tiro del giavellotto (femminile), finale

20.25 800 metri (femminile), semifinali

21.08 Decathlon, 400 metri

21.40 200 metri (femminile), finale

21.50 200 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 18.55 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.00, Rai Sport HD dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 20.30 alle 21.00; gratis e in chiaro; Eurosport, Sky Sport Arena (sessione mattutina) e Sky Sport Summer (sessione serale) per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI ATLETICA

Venerdì 25 agosto

19.30 4×100 (maschile), batterie: Italia

19.38 Salto triplo (femminile), finale: Cestonaro, Derkach

20.00 4×100 (femminile), batterie: Italia

20.25 800 metri (femminile), semifinali: Coiro

21.40 200 metri (femminile), finale: eventuale Kaddari

Foto: Grana/FIDAL