Atletica, Mondiali 2023: il calendario di domani (23 agosto): programma, orari, tv, italiani in gara

Domani, mercoledì 23 agosto, ci aspetta una nuova intensa giornata di gare ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera in quel di Budapest. Il day-5 della rassegna iridata assegnerà altri quattro titoli nelle seguenti competizioni: salto con l’asta femminile, 1500 metri maschili, 400 metri femminili e 400 ostacoli maschili.

L’unica azzurra impegnata in finale sarà la sorprendente Elisa Molinarolo, reduce da uno strepitoso miglioramento del suo personale di 9 cm per raggiungere l’atto conclusivo dell’asta con 4.65. Grande curiosità inoltre per il debutto in Ungheria di Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo, oltre a Filippo Tortu e Fausto Desalu nelle batterie dei 200 metri.

Obiettivo finale per Claudio Stecchi nel salto con l’asta, Sara Fantini nel lancio del martello, Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro nel salto triplo, ma scenderanno in pista in batteria anche Nadia Battocletti e Ludovica Cavalli nei 5000, Dalia Kaddari nei 200, Elena Bellò ed Eloisa Coiro negli 800.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della quinta giornata dei Mondiali di Budapest 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), Sky Sport (Sky Sport Arena e Sky Sport Summer) e su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA DOMANI

Mercoledì 23 agosto

10.05 800 metri (femminile), batterie

10.15 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

10.20 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

11.10 5.000 metri (femminile), batterie

11.15 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

12.05 200 metri (femminile), batterie

12.50 200 metri (maschile), batterie

19.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

19.10 Salto triplo (femminile), qualificazioni

19.30 Salto con l’asta (femminile), finale

19.45 3000 siepi (femminile), batterie

20.40 100 ostacoli, semifinali

21.15 1.500 metri (maschile), finale

21.35 400 metri (femminile), finale

21.50 400 ostacoli (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 18.55 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.00, Rai Sport HD dalle 9.55 alle 13.30 e dalle 20.30 alle 21.00; gratis e in chiaro; Eurosport, Sky Sport Arena e Sky Sport Summer (fino alle 21.00) per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI ATLETICA

Mercoledì 23 agosto

10.05 800 metri (femminile), batterie: Bellò, Coiro

10.15 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Stecchi

11.10 5.000 metri (femminile), batterie: Battocletti, Cavalli

11.15 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Furlani

12.05 200 metri (femminile), batterie: Kaddari

12.50 200 metri (maschile), batterie: Desalu, Tortu

19.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Fantini

19.10 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Cestonaro, Derkach

19.30 Salto con l’asta (femminile), finale: Molinarolo

Foto: Grana/FIDAL