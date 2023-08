Atletica, Mondiali 2023: il calendario di domani (22 agosto): programma, orari, tv, italiani in gara

Domani, martedì 22 agosto, il Nemzeti Atlétikai Központ di Budapest sarà teatro della quarta giornata di gara dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. Si preannuncia un day-4 molto interessante per l’Italia, con in programma nella sessione serale tre finali che vedono la presenza di uno o più atleti azzurri oltre ad alcune batterie importanti in prospettiva.

L’evento più atteso è sicuramente la finale maschile di salto in alto, con il Campione Olimpico in carica Gianmarco Tamberi a caccia di una medaglia e Marco Fassinotti pronto a stupire. Successivamente Daisy Osakue proverà a riscattare una qualificazione non esaltante con l’obiettivo di chiudere tra le prime 8 nel lancio del disco, mentre Ludovica Cavalli si godrà la sua prima finale iridata nei 1500 metri con la speranza di migliorare ulteriormente il personale.

Comincia inoltre il cammino degli ottocentisti tricolori Simone Barontini, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu, impegnati nelle batterie. Ci sarà spazio anche per le semifinali dei 400 metri maschili, in cui Davide Re è chiamato ad un’impresa per superare il turno, e dei 400 ostacoli femminili con Ayomide Folorunso che mette nel mirino il pass per la finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata dei Mondiali di Budapest 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), Sky Sport (Sky Sport Arena e Sky Sport Summer) e su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA DOMANI

Martedì 22 agosto

18.40 100 ostacoli, batterie

19.20 800 metri (maschile), batterie

19.58 Salto in alto (maschile), finale

20.20 Lancio del disco (femminile), finale

20.25 400 ostacoli (femminile), semifinali

21.00 400 metri (maschile), semifinali

21.31 1.500 metri (femminile), finale

21.42 3000 siepi (maschile), finale

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI ATLETICA

Martedì 22 agosto

19.20 800 metri (maschile), batterie: Barontini, Pernici, Tecuceanu

19.58 Salto in alto (maschile), finale: Fassinotti, Tamberi

20.20 Lancio del disco (femminile), finale: Osakue

20.25 400 ostacoli (femminile), semifinali: eventuali Folorunso, Marchiando, Sartori

21.00 400 metri (maschile), semifinali: Re

21.31 1.500 metri (femminile), finale: Cavalli

