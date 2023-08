Atletica, Larissa Iapichino in lacrime: “Ho sbagliato proprio questa gara. Mi sono scossa troppo tardi”

Larissa Iapichino si conferma una delle grandi protagoniste del panorama internazionale attuale del salto in lungo femminile ma non riesce a salire sul podio in occasione dei Campionati Mondiali di Budapest 2023. La fiorentina ha chiuso la finale iridata in quinta posizione con un 6.82 metri (+0.8 m/s) ottenuto all’ultimo tentativo, restando fuori dalla zona medaglie per 6 cm.

A 21 anni, la figlia di Fiona May rappresenta comunque il futuro della disciplina e potrà sognare in grande già l’anno prossimo agli Europei di Roma e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi. La prestazione odierna è stata discreta ma sicuramente non esaltante per la vincitrice di ben tre tappe della Diamond League (tra cui il Golden Gala) e vice-campionessa continentale indoor nel 2023, già capace di atterrare a 6.97.

“Ho sbagliato oggi. Ho sbagliato io. So che errare è umano, però è chiaro che quando arrivi all’appuntamento che stai aspettando da tutto l’anno vorresti semplicemente fare tutto perfetto. Ho voluto anche un po’ strafare perché l’adrenalina la senti, comunque è una finale e vuoi giocarti tutto“, le prime dichiarazioni di una delusa Larissa ai microfoni della Rai dopo la gara.

“Forse è la poca esperienza, non so cosa potrebbe essere il motivo che mi ha portato a sbagliare. Mi dispiace molto. Sono stata proprio io che mi sono tirata la zappa sui piedi da sola e ho gestito male la gara. È un dispiacere, potevo sbagliare qualsiasi altra gara di quest’anno ed invece ho sbagliato proprio questa“, prosegue in lacrime la toscana classe 2002.

Sui confronti a gara in corso con il papà-allenatore Gianni Iapichino: “Abbiamo un rapporto particolare. Lui sa come darmi la scossa e la carica. Abbiamo dei dialoghi un po’ accesi, ma in realtà fa parte del nostro rapporto anche in generale. Ho trovato la scossa troppo tardi. L’avessi trovata prima avrei potuto magari aggiustare qualcosa, ma è andata così. Vedremo come andrà la prossima volta, spero di non ricadere in questi errori“.

