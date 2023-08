L’Italia ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale nella 4×100 maschile, correndo un eccellente 37.65 nella semifinale andata in scena ieri sera a Budapest. La nostra Nazionale è riemersa dalle difficoltà, i Campioni Olimpici sono tornati nel momento più importante di questa annata agonistica e hanno fatto capire di poter lottare per una medaglia ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il quartetto tricolore ha tutte le potenzialità per sognare in grande nella capitale ungherese, anche perché ieri si è fermato a 15 centesimi dal record nazionale siglato in occasione dell’apoteosi di Tokyo 2020.

L’Italia ha tutte le carte in regola per inseguire una medaglia, vista l’eccellente prestazione offerta ieri sera in batteria. La nostra Nazionale è ben vista dai bookmakers e infatti le quote per le scommesse certificano che il quartetto tricolore è la terza favorita per il successo: la vittoria del Bel Paese è data a 6,50. Marcell Jacobs e compagni sono dunque tra gli indiziati per salire sul podio.

Gli allibratori sono certi del trionfo degli USA, dato appena a 1,45. La rivale principale degli USA è la Giamaica, la qui affermazione è quotata a 4.00. L’Italia vanta un buon margine sulle più immediate inseguitrici: la vittoria della Gran Bretagna è infatti data a 15, mentre quella del Giappone è quotata addirittura a 25. Sono ritenuti altamente improbabili gli exploit di Francia (a 66) e Brasile (a 100).

QUOTE SCOMMESSE STAFFETTA 4X100 MONDIALI

USA: 1.45

Giamaica: 4.00

Italia: 6.50

Gran Bretagna: 15

Giappone: 25

Sudafrica: 50

Francia: 66

Brasile: 100

Foto: Colombo/FIDAL