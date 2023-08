Atletica, gli italiani in top10 nelle classifiche mondiali stagionali del 2023

I Mondiali 2023 di atletica leggera andranno in scena dal 19 al 27 agosto a Budapest. Cinque italiani e una staffetta tricolore hanno siglato prestazioni valide per piazzarsi nella top-10 delle classifiche mondiali stagionali. Gianmarco Tamberi si trova in quarta posizione nella classifica del salto in alto grazie ai 2.34 metri superati lo scorso 16 luglio a Chorzow, quando diede vita a un mirabolante duello rusticano con Mutaz Essa Barshim. La sfida tra i Campioni Olimpici animò lo Stadion Slaski della località polacca, il qatarino ebbe la meglio con 2.36 che è anche la world lead davanti allo statunitense JuVaughn Harrison (2.35 a Londra, quando sconfisse Barshim) e al russo Danil Lysenko (2.35, ma non lo vedremo ai Mondiali per noti motivi).

Andy Diaz è stupendo terzo nella graduatoria di salto triplo grazie ai 17.75 firmati a Firenze in occasione del trionfo al Golden Gala lo scorso 2 giugno. Il 27enne è alle spalle del giamaicano Jaydon Hibbert (17.87) e del burkinabé Hugues Zango (17.81), ma purtroppo non potrà partecipare ai Mondiali poiché avrà il via libera per rappresentare il Bel Paese soltanto dal 3 agosto 2024. Francesco Fortunato è settimo nella 20 km di marcia con il crono di 1h18:59 ottenuto in occasione del trionfo in Coppa Europa, per il momento primeggia il cinese Jun Zhang (1h17:38) a Taicang).

Leonardo Fabbri è decimo nel getto del peso con i 21.81 metri toccati a Pergine Valsugana il 17 giugno, la classifica è dominata dallo statunitense Ryan Crouser con il record del mondo di 23.56 metri. Attenzione a non dimenticare la 4×100 maschile che vanta il quarto accredito stagionale (escludendo i quartetti universitari) grazie al 38.04 corso a Grosseto il 21 luglio, mentre Canada e Giappone svettano con 37.80.

Larissa Iapichino occupa il sesto posto nella classifica di salto in lungo grazie ai 6.95 metri timbrati a Montecarlo lo scorso 21 luglio in occasione del suo terzo trionfo consecutivo in Diamond League. La giovane fuoriclasse toscana, reduce da tre affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante, insegue la giamaicana Ackelia Smith (7.08), la statunitense Tara Davis-Woodhall (7.07), la saotomense Agate De Sousa (7.03), l’altra americana Quanesha Burks (6.98) e la giapponese Sumire Hata (6.97).

Foto: Lapresse