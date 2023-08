Atletica, Giovanna Epis: “Sono veramente contenta. Lavoro da due anni per una nuova consapevolezza di me”

Giovanna Epis ha i suoi buoni motivi per uscire soddisfatta dalla maratona dei Mondiali 2023. La 34enne di Venezia chiude al 12° posto con il tempo di 2’29″10, inserendosi peraltro come terza europea del lotto di coloro che sono arrivate alla fine in quel di Budapest. Un risultato convincente, che ne conferma la competitività.

Queste le parole di Epis ai microfoni della Rai: “Sono veramente contenta, era esattamente quello che volevo fare. Grazie Chiara, la mia mental coach. Ieri ero veramente impaurita nel partire davanti. Sto lavorando da due anni per avere una nuova consapevolezza di me stessa. Da quando ho fatto due volte 2 ore e 23′ mi sono detta ‘sono anch’io forte’. Questo mi ha fatto fare quello step in più. Oggi vedevo le keniane davanti, non avevo paura. Mi dicevo che queste si sono allenate con me in Kenya“.

Ancora tra riflessioni e ringraziamenti: “E’ stato bellissimo, è stata dura, ma l’esperienza mi ha aiutato tanto e mi ha fatto dire ‘ok, mantieni il tuo passo, le vai a prendere pian piano’. Alle Olimpiadi avevo sbagliato, ero partita dietro e inevitabilmente con queste giornate di caldo tutti calano. Ringrazio il Gruppo Sportivo dei Carabinieri, il mio allenatore Giorgio Rondelli, mio marito, tutto il mio staff che mi segue. Grazie a tutti“.

I tempi cui Epis fa riferimento sono le due occasioni in cui è scesa sotto il muro delle 2 ore e 24′, a Valencia nel 2022 e poi ad Amburgo nel 2023, quando ha stabilito il proprio personale in 2 ore, 23’46”, avvicinando di due secondi il record italiano appartenente a Valeria Straneo e risalente ormai a 11 anni fa.

Foto: FIDAL/Colombo