Atletica, Gianmarco Tamberi torna in gara: ultima tappa verso i Mondiali, si riparte da 2.34

Gianmarco Tamberi tornerà in gara domenica 6 agosto a Heilbronn (Germania), dove andrà in scena un tradizionale meeting in piazza dedicato esclusivamente al salto in alto. Il Campione Olimpico ha scelto questo evento come ultima tappa di avvicinamento ai Mondiali, che si disputeranno a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Il fuoriclasse marchigiano, attualmente terzo nelle liste mondiali stagionali, cercherà di saggiare la propria forma fisica in vista della rassegna iridata, dove si presenterà per dare l’assalto all’unico alloro che manca alla sua gloriosa carriera.

Il 31enne ha disputato tre gare nel corso di questa stagione: 2.29 agli Europei a squadre (poi ha alzato al cielo la Coppa Europa da capitano della Nazionale), 2.12 a Stoccolma in Diamond League (sotto la pioggia), 2.34 a Chorzow in Diamond League al termine del vertiginoso duello con Mutaz Essa Barshim (2.36 di world lead). Gianmarco Tamberi incrocerà avversari molto interessanti a partire dal tedesco Tobias Potye (grande avversario in occasione degli ultimi trionfali Europei), senza dimenticarsi degli australiani Brandon Starc e Joel Baden e degli ucraini Andriy Protsenko e Oleh Doroshchuk.

Elena Vallortigara gareggerà invece sabato 5 agosto sempre nella Marktplatz della località teutonica, con l’auspicio che il bronzo mondiale in carica riesca a ritrovare una forma fisica che in questa stagione è sempre stata lontana. Claudio Stecchi sarà invece impegnato venerdì 4 agosto a Jockgrim (Germania) dopo aver saltato 5.82 metri nel salto con l’asta a Madrid, eguagliando il proprio personale. Tamberi, Vallortigara e Stecchi erano assenti lo scorso weekend a Molfetta, dove sono andati in scena i Campionati Italiani Assoluti.

Foto: Lapresse