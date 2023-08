Arrampicata sportiva, tre italiani in semifinale nel lead ai Mondiali: Schenk, Ghisolfi e Bombardi avanzano

A Berna (Svizzera) proseguono i Mondiali 2023 di arrampicata sportiva. La terza giornata di gare è stata aperta dalle qualificazioni del lead maschile, disciplina tecnica che in accoppiata con il boulder assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’austriaco Jakob Schubert ha primeggiato (42+ e 32+, punteggio complessivo di 1.0), riuscendo così a precedere il giapponese Sorato Anraku (39+ e 36+, 2.0), il francese Sam Avezou (39 e 37, 2.0), lo svizzero Sascha Lehmann (41+ e 31+, 2.24). Settimo il fuoriclasse ceco Adam Ondra (39+ e 34+, 3.16), alle spalle del sudcoreano Yunchan Song (38 e 30+, 4.97) e davanti allo spagnolo Alberto Gines Lopez (37 e 31, 5.48).

Tre italiani sono riusciti a qualificarsi per le semifinali. Filip Schenk ha concluso al 21mo posto (36+ nella prima salita e 24+ nella seconda, punteggio di 10.58), Stefano Ghisolfi si è fermato in 23ma posizione (30+ e 31+, totale di 11.73), Marcello Bombardi ha chiuso in 25ma piazza (30 e 31+, 12.85). Eliminati gli altri azzurri: Giorgio Tomatis 53mo (9+ e 24+, 30.07), Gabriele Moroni (27+ e 20+, 28.2).

