Atletica, Diamond League Zurigo 2023: programma, orari, tv, streaming

Archiviata la parentesi iridata di Budapest, si appresta a ripartire la Diamond League 2023 con la quartultima tappa della stagione. Il massimo circuito internazionale dell’atletica leggera si trasferisce in Svizzera e per la precisione a Zurigo, che accoglierà tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto alcuni dei grandi protagonisti dell’ultimo Mondiale.

In attesa di scoprire l’elenco ufficiale dei partecipanti, al momento è prevista la presenza di Gianmarco Tamberi dopo il fantastico trionfo iridato nel salto in alto. Attese anche tante stelle globali come Armand Duplantis nell’asta, Sha’Carri Richardson nei 100, Noah Lyles nei 200, Jakob Ingebrigtsen nei 1500, Karsten Warholm nei 400 hs, Yulimar Rojas nel triplo, Miltiadis Tentoglou nel lungo e Mutaz Essa Barshim nell’alto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prossima tappa di Diamond League a Zurigo. L’evento verrà trasmesso giovedì in diretta tv su Rai 3 (dalle ore 20.10) e Sky Sport Arena (dalle 20.00); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale della kermesse con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2023

Mercoledì 30 agosto

17.30 Salto con l’asta (femminile)

Giovedì 31 agosto

18.22 Salto triplo (femminile)

18.48 Salto in alto (maschile)

19.18 Salto con l’asta (maschile)

20.04 400 ostacoli (maschile)

20.15 100 metri (femminile)

20.23 3000 siepi (femminile)

20.24 Salto in lungo (maschile)

20.41 1500 metri (maschile)

20.42 Lancio del giavellotto (maschile)

20.53 800 metri (femminile)

21.04 200 metri (femminile)

21.10 5000 metri (maschile)

21.33 100 ostacoli

21.41 200 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ZURIGO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 giovedì dalle ore 20.10, gratis e in chiaro: Sky Sport Arena giovedì dalle 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.10, gratis: Sky Go e Now dalle 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live scritta: OA Sport, dalle 18.20 di giovedì.

Foto: Colombo/FIDAL