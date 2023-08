Atletica, Daniele Meucci: “Ad aprile avevo quasi smesso… Impensabile una top10 ai Mondiali”

Daniele Meucci non muore mai: il classe 1985 di Pisa non ha ancora chiuso il discorso e a quasi 38 anni conquista uno splendido decimo posto nella maratona dei Mondiali di Budapest 2023. Il toscano mette nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024 per chiudere al meglio una carriera che gli ha già regalato un oro europeo a Zurigo 2014.

Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport al termine della prova odierna, chiusa con il tempo di 2h11:06, come terzo europeo: “I pisani rispettano sempre le loro promesse. Sono venuto a questi Mondiali perché ero in forma. E’ stato grazie a tutto il tifo pisano che mi ha assistito in tutti questi mesi. Ad aprile avevo detto basta perché mi ero fatto male un’altra volta, quindi avevo detto basta, a 37 anni sembrava essere arrivata l’ora di smetterla. Invece grazie a Giada, Luciano, grazie allo Sport Village e l’Akos Medical che mi hanno tenuto in piedi, perché mi sono allenato e ho fatto terapie, non ho fatto altro in questi mesi“.

“I sacrifici mi hanno fatto tirar fuori quella grinta nel finale che è andata oltre la condizione. Per Parigi ancora non ho il minimo, spero che questa prestazione mi possa aiutare per andare alle Olimpiadi. Spero di aver dato una bella dimostrazione anche alla Federazione che mi ha ascoltato, mi ha dato una mano, mi ha anche saputo aspettare, perché ai primi di maggio non ero in condizioni, era impensabile poco dopo essere ai Mondiali addirittura in top 10“.

Foto: FIDAL/Colombo