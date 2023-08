Alessandro Sibilio non correrà la finale della 4×400 ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’Italia non potrà fare affidamento sul fuoriclasse campano, che in batteria si era prodigato in una superba ultima frazione a suon di sportellate per conquistare il passaggio del turno. L’azzurro, semifinalista sui 400 ostacoli dove avrebbe meritato l’accesso all’atto conclusivo visto che Karsten Warholm andava squalificato, si è sottoposto a degli accertamenti ecografici nel corso della mattinata ed è stata sconsigliata la sua partecipazione a scopo precauzionale.

Ricordiamo che Alessandro Sibilio era reduce dall’infortunio patito a Montecarlo un mesetto fa e si pensava che non avrebbe nemmeno partecipato a questa rassegna iridata, dove ha invece ben figurato nonostante non fosse nelle migliori condizioni fisiche. Il suo posto per la finale dei Mondiali è stato preso da Riccardo Meli, che affiancherà Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Davide Re. L’obiettivo è quello di disputare una gara di sostanza e ottenere un risultato degno di nota.

Stessa missione per la 4×400 femminile, ieri autrice del record nazionale. Confermata la formazione della batteria con Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alesssandra Bonora, Giancarla Trevisan. Le due staffette del miglio saranno le uniche apparizioni tricolori nella serata conclusiva dei Mondiali di Budapest, dove l’Italia ha già conquistato quattro medaglie: l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, gli argenti di Leonardo Fabbri nel getto del peso e nella 4×100 maschile, il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia.

Foto: Lapresse