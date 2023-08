Atalanta-Union Berlino oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Sfida di alto livello per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: alle 15.30 di quest’oggi, la Dea se la vedrà con i tedeschi dell’Union Berlino, squadra che nella stagione passata si è piazzata al quarto posto in Bundesliga, accedendo così alla fase a gironi della Champions League 2023-2024.

Prima dell’ultimo impegno non ufficiale contro la Juventus, programmato per venerdì prossimo, l’Atalanta, nella giornata odierna, scenderà in campo per la quarta volta in questa preseason: i bergamaschi fino ad ora hanno sempre vinto, schiantando per 6-0 la Pro Vercelli nel primo match prima di sbancare il Vitality Stadium di Bournemouth per 3-1. Infine, la banda del Gasp ha battuto la Pro Sesto per 3-0 nell’ultimo test giocato.

Come anticipato, l’avversario dei nerazzurri sarà l’Union Berlino, squadra proveniente dalla sponda orientale della capitale tedesca. Nelle amichevoli precedenti, i biancorossi hanno fornito prestazioni altalenanti: sebbene siano arrivati buoni risultati, come il netto successo sul Rapid Vienna per 3-0, o la vittoria per 1-0 sull’Udinese, altresì i teutonici sono incappati in sconfitte contro formazioni decisamente modeste come il Zalaegerszegi o il Pafos.

Il match tra Atalanta e Union Berlino, il cui via è programmato alle 15.30 allo stadio An der Alten Forestei di Berlino (Germania), sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO ATALANTA- UNION BERLINO OGGI

Ore 15.30 Atalanta-Union Berlino – Diretta in streaming su Dazn

PROGRAMMA ATALANTA-UNION BERLINO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse