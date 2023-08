Asta fantacalcio, le scommesse da prendere a poco prezzo. Gli ‘sconosciuti’ per sorprendere

Si avvicina l’inizio del campionato e con essa l’asta del Fantacalcio. Oltre alla bagarre per i big, spesso a fare la differenza è la capacità di scovare giocatori dal costo contenuto e in grado di garantire un elevato rendimento.

Profili magari poco conosciuti e che si potrebbero strappare a poco prezzo, soprattutto in caso di aste, specialmente se allargate.

Partendo dai difensori, Liberato Cacace dell’Empoli (che i più ricorderanno per qualche gara qua e là nella passata stagione) potrebbe essere promosso ufficialmente a erede di Fabiano Parisi sulla corsia mancina azzurra. Silvan Hefti e Anthony Oyono potrebbero garantire un buon rendimento sugli esterni per Genoa e Frosinone, ma anche per i fantallenatori.

Sempre in casa ciociara, Riccardo Marchizza potrebbe aver trovato il contesto ideale per sbocciare definitivamente. Attenzione anche alla retroguardia del Sassuolo, dove Alessio Dionisi non sembra convinto dei propri centrali e dove si potrebbe scommettere su Mattia Viti.

Sempre in neroverde, si apre la corsa all’eredità di Davide Frattesi e due pedine che potrebbero sorprendere sono quelle di Luca Lipani e Daniel Boloca.

Gino Infantino potrebbe essere invece la sorpresa alla Fiorentina, dove però le gerarchie appaiono maggirmente definite con il rischio di vederlo soprattutto in Conference League, ma se si è alla ricerca di un outsider potrebbe essere una buona chiamata per completare la mediana.

Chi invece potrebbe avere un ruolo da grande protagonista è Marco Brescianini del Frosinone, arrivato da Eusebio Di Francesco via Milan dopo la buona stagione al Cosenza.

In avanti, invece, intriga Marvin Cuni giunto in ciociaria dalla seconda squadra del Bayern Monaco, mentre Pontus Almqvist è stato il grande protagonista del precampionato del Lecce.

Nel Cagliari, invece, Gaetano Oristanio, listato come centrocampista, potrebbe essere schierato nella coppia d’attacco sarda.

Più conosicuti, ma magari fuori dai radar di molti fantallenatori, Albert Gudmunsson, cui è affidata la regia offensiva del Genoa, e Joshua Zirkzee in costante crescita al Bologna e pronto a rilevare Marko Arnautovic, in caso di partenza, ma non solo.

Infine, Lukas Vorlicky, già lanciato da Gian Piero Gasperini all’Atalanta e tornato in fondo alle gerarchie, ma il tecnico sembra apprezzarlo e si potrebbe scommettere su una sua esplosione.

Foto: LaPresse