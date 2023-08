Amichevoli calcio oggi (4 agosto): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Quella del 4 agosto è una giornata in cui non si vedranno molte squadre di Serie A scendere in campo per preparare l’avvio del prossimo campionato. In questo 4 agosto vedremo soltanto l’Udinese affrontare i qatarioti dell’Al-Rayyan.

Alla Dacia Arena arriva la nona classificata dell’ultimo campionato mediorientale e tra le proprie fila vanta un paio di giocatori di spessore; uno fra tutti l’ala marocchina tutta fantasia Sofiane Boufal, affiancato dal nazionale spagnolo Rodrigo, appena arrivato dal Leeds, e dal mediano Thiago Mendes, acquistato in estate dal Lione.

Quella odierna sarà la prima di due amichevoli ravvicinate tra le due squadre, che si ritroveranno faccia a faccia anche nella mattinata di domani 5 agosto. Per il resto, oggi impegnate qualche squadra di B, come la Cremonese contro la Giana Erminio alle 10.30, il Venezia in casa del Nec Nijmegen ed il Palermo che sfiderà il Trento.

AMICHEVOLI 4 AGOSTO

10.30 Cremonese-Giana Erminio – nessuna copertura tv

16.30 Trento-Palermo – nessuna copertura tv

18.00 Nec Nijmegen-Venezia – nessuna copertura tv

20.30 Udinese-Al-Rayyan – nessuna copertura tv

Foto: LaPresse