Amichevoli calcio oggi (1° agosto): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Il campionato si avvicina sempre di più. Le squadre di Serie A si stanno attrezzando per la prima giornata di campionato. Due le italiane impegnate nella giornata di oggi, una di loro sarà impegnata in un’amichevole di grido.

Alle ore 12.00 il Japan National Stadium di Tokyo vedrà l’Inter affrontare il Paris Saint-Germain. Nerazzurri ancora senza portiere, con Stankovic probabilmente titolare e Bisseck confermato titolare nel pacchetto arretrato. In avanti Crorea con Lautaro Martinez.

In serata invece la Fiorentina affronterà il Grosseto. Allo stadio Carlo Zecchini sarà una sgroppata per i viola, che devono affrontare non solo l’inizio del campionato, ma anche i playoff di Conference League, competizione in cui hanno preso il posto della Juventus.

AMICHEVOLI DI OGGI 1 AGOSTO

12.00 PSG-Inter – diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, streaming su NOW, DAZN, Sky Go

20.00 Villarreal-Alcorcon – nessuna diretta tv

20.30 Celtic-Athletic Bilbao – nessuna diretta tv

20.45 Grosseto-Fiorentina – nessuna diretta tv

Foto: LaPresse