A che ora Tamberi oggi ai Mondiali di atletica? Programma preciso, dove vederlo in tv e streaming

Nella sessione pomeridiana della quarta giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso a Budapest (Ungheria), si assegneranno altri 4 titoli: l’attesa in casa Italia è tutta per Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti, in finale nel salto in alto maschile. La finale iridata scatterà alle ore 19.58 italiane e saranno 13 gli atleti al via.

Questo l’ordine di salto in pedana: 1 Ryoichi Akamatsu (Giappone), 2 Mutaz Essa Barshim (Qatar), 3 Shelby McEwen (USA), 4 Marco Fassinotti, 5 Brandon Starc (Australia), 6 Tobias Potye (Germania), 7 Oleh Doroshchuk (Ucraina), 8 JuVaughn Harrison (USA), 9 Norbert Kobielski (Polonia), 10 Gianmarco Tamberi, 11 Sanghyeok Woo (Corea del Sud), 12 Andrii Protsenko (Ucraina), 13 Luis Enrique Zayas (Cuba).

La diretta tv della gara sarà fruibile su Rai 2 HD poi alle 20.30 Rai Sport HD poi alle 21.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer fino alle 21.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Action (canale dedicato al salto in alto), Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN, mentre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sessione serale della quarta giornata di gare dei Mondiali 2023 di atletica leggera.

CALENDARIO GIANMARCO TAMBERI OGGI

Martedì 22 agosto – Mondiali atletica – Budapest (Ungheria)

19.58 Finale salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti – Diretta tv su Rai 2 HD poi alle 20.30 Rai Sport HD poi alle 21.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer fino alle 21.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Action (canale dedicato al salto in alto), Eurosport 1 HD

PROGRAMMA GIANMARCO TAMBERI OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD poi alle 20.30 Rai Sport HD poi alle 21.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer fino alle 21.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Action (canale dedicato al salto in alto), Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse