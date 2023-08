A che ora Mattia Furlani nelle qualifiche dei Mondiali? Data, programma, orario, tv e streaming

Mattia Furlani farà il proprio esordio ai Mondiali 2023 di atletica leggera nella giornata di mercoledì 23 agosto. Il giovane talento italiano sarà impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo, in programma a partire dalle ore 11.15 sulla pedana di Budapest. Il 19enne, reduce dal trionfo agli Europei Under 20 e in stagione capace di un volo regolare a 8.24 metri (oltro a un ventoso 8.44), ha tutte le carte in regola per raggiungere la finale: servirà piazzare 8.15 oppure rientrare tra i migliori 12 del turno preliminare.

L’azzurro è indubbiamente uno dei grandi outsider di questa rassegna iridata e ha tutti i mezzi per sognare in grande. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del salto in lungo con Mattia Furlani ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA MATTIA FURLANI NELLE QUALIFICHE DEI MONDIALI

Mercoledì 23 agosto

Ore 11.15 Salto in lungo, qualificazioni

PROGRAMMA MATTIA FURLANI AI MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Grana/FIDAL