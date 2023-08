A che ora Massimo Stano domani nella 35 km dei Mondiali di atletica? Programma, tv, streaming

Domani, giovedì 24 agosto, a partire dalle ore 07.00, si disputeranno ai Mondiali 2023 di atletica leggera le finali delle 35 km di marcia, maschile e femminile, ed in casa Italia sarà nuovamente in gara Massimo Stano, unico italiano al via anche nella 20 km maschile, dove si è ritirato.

Le due gare scatteranno in contemporanea e l’Italia schiererà nel complesso 7 atleti, di cui 4 nella gara maschile, con Massimo Stano, Andrea Agrusti, Matteo Giupponi e Riccardo Orsoni, e 3 in quella femminile, con Nicole Colombi, Federica Curiazzi e Sara Vitiello.

La diretta tv della gara sarà fruibile su Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN, mentre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sessione mattutina della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di atletica leggera.

CALENDARIO MASSIMO STANO DOMANI

Giovedì 24 agosto – Mondiali atletica 2023 – Budapest (Ungheria)

07.00 Finali 35 km marcia maschile e femminile con Massimo Stano, Andrea Agrusti, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni, Nicole Colombi, Federica Curiazzi, Sara Vitiello – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MASSIMO STANO DOMANI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse