A che ora Italia-Angola ai Mondiali di basket: dove vederla in tv, programma in chiaro, streaming

Ormai ci siamo: domani, venerdì 25 agosto, l’Italia farà il suo esordio ai Mondiali 2023 di basket. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco sfideranno l’Angola alle 10:00 alla Philippine Arena di Manila (Filippine) nella prima giornata del gruppo A e andranno a caccia del primo successo nella rassegna iridata.

Gli azzurri, che arriveranno a questa partita dopo ben sette vittorie consecutive ottenute nel mese di agosto, partiranno ampiamente favoriti, ma non dovranno assolutamente sottovalutare gli avversari, che cercheranno in ogni modo di compiere l’impresa. Da ricordare che l’Italia affrontò l’Angola anche nella prima fase a gironi dei Mondiali 2019 e in quel caso vinse il Bel Paese con un netto 92-61.

L’incontro tra Italia e Angola comincerà domani alle ore 10:00 italiane alla Philippine Arena di Manila (Filippine). La sfida si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Sky Sport Summer (canale 201). Inoltre, il match sarà disponibile anche in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera sfida.

CALENDARIO ITALIA-ANGOLA MONDIALI BASKET 2023

Venerdì 25 agosto

Ore 10.00 italiane: Italia – Angola (prima giornata, girone A) alla Philippine Arena di Manila (Filippine) – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer (canale 201)

ITALIA-ANGOLA MONDIALI BASKET 2023, DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Summer (canale 201)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo