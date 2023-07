WTA Palermo 2023, Jasmine Paolini vince in rimonta contro Dayana Yastremska e approda ai quarti di finale

Non arrendersi mai. Jasmine Paolini (n.52 del ranking) ce l’ha fatta e si è imposta negli ottavi di finale del WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana, la toscana ha vinto in rimonta contro l’ucraina Dayana Yastremska (n.149 del ranking) per 2-6 6-4 6-2. Dopo aver perso malamente la prima frazione, Paolini ha ritrovato il suo tennis di pressione, mettendo in difficoltà la sua avversaria. Jasmine, quindici dopo quindici, si è presa la scena e con questo risultato ha raggiunto i quarti dove incontrerà la vincente del derby russo tra Daria Kasatkina (n.11 WTA) e Tatiana Prozorova (n.236 del ranking).

Nel primo set l’italiana non trova il campo con il suo gioco da fondo. Tanti errori per Jasmine e per l’ucraina non è complicato scappare via e andare avanti di due break (5-1). Nel settimo game, la giocatrice nostrana ha una piccola reazione, ma il servizio la tradisce per la terza volta nel parziale e Yastremska la spunta in maniera piuttosto netta sul 6-2.

Nel secondo set il break del secondo game per l’ucraina mette con le spalle al muro Jasmine. La toscana trova dentro di sé le risorse per cambiare lo spartito e ribaltare completamente l’inerzia del confronto. Dando maggior profondità ai suoi colpi, Paolini strappa il servizio alla rivale nel quinto e nono gioco, chiudendo sul 6-4 la frazione.

Nel terzo set l’inerzia della partita è cambiata e l’italiana ottiene il break nel primo gioco a suggello di ciò. Yastremska è incerta e non sa come contrapporsi alla pressione della rivale: l’azzurra sfiora il doppio break nel terzo e quinto game, ma concretizza la chance nel settimo. Con grande autorevolezza, la nostra portacolori manda i titoli di coda sul 6-2. Leggendo le statistiche, Paolini ha realizzato 3 ace, ottenuto il 62% dei punti con la prima di servizio e il 54% con la seconda, raccogliendo con la risposta alla prima il 46% dei quindici.

Foto: Antonio Melita – Ufficio stampa PLO