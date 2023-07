WTA Amburgo 2023, Nuria Brancaccio sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni

Niente da fare per Nuria Brancaccio, impegnata nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA di Amburgo. Sulal terra rossa tedesca, la nostra portacolori (n.180 del mondo) si è dovuta arrendere alla turca Zeynep Sonmez (n.203 WTA) sul punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 33 minuti di gioco. Brancaccio non è stata sufficientemente concreta e ha pagato dazio al cospetto di una giocatrice che ha saputo trovare con maggior lucidità le soluzioni ai problemi nel corso del match.

Nel primo set, dopo un iniziale fase di studio, entrambe le tenniste hanno maggior efficacia con il la risposta e break e contro-break si alternano in maniera regolare, ma alla fine è la turca a spuntarla, strappando il servizio a Nuria nel nono game e facendo calare il sipario sul 6-4.

Nel secondo set Sonmez va avanti di due break e pare aver messo il match in ghiaccio, ma Brancaccio ripaga con la stessa moneta la turca, impattando sul 3-3. La partita ha un andamento schizofrenico e in questi continui sbalzi emotivi è la n.203 del mondo a far calare il sipario sul 7-5.

Foto: Victor Velter / Shutterstock.com