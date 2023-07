Wimbledon, Jannik Sinner si ispira a Djokovic: “Lui è pazzesco perché…”

Jannik Sinner si augura di voltare pagina e di cancellare un periodo negativo dal punto di vista dei risultati. L’altoatesino, eliminato al secondo turno del Roland Garros, ha dimostrato limiti importanti dal punto di vista fisico e mentale e la sua resa in campo è stata altamente deficitaria.

L’azzurro, che domani tornerà in campo e affronterà nel primo turno di Wimbledon l’argentino Juan Manuel Cerundolo, si è preparato per essere nuovamente pronto, sostenendo anche un allenamento molto intrigante con Novak Djokovic, sul Centrale, allo scopo di verificare le condizioni dell’erba londinese e anche quelle di un giocatore straordinario, che punta all’ottava corona nei Championships.

Giova ricordare che il balcanico non ha disputato alcun match nei tornei in preparazione allo Slam londinese, mentre Jannik è reduce da un problema muscolare alla coscia sinistra, che l’ha costretto al ritiro (precauzionale) nei quarti di finale dell’ATP500 di Halle (Germania) contro il kazako Alexander Bublik.

In conferenza stampa, Sinner si è pronunciato sul serbo: “Un giocatore incredibile dalla grande continuità tecnica e fisica. Un modello per quanto riesca a fare, pronto a dare sempre il 100%. Un qualcosa di folle che lo rende unico nel proprio genere, visto il modo in cui è in grado di vincere più Slam in successione“.

VIDEO INTERVISTA JANNIK SINNER

Foto: LaPresse