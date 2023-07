Wimbledon 2023: match sospeso tra Djokovic ed Hurkacz. Il serbo era avanti due set a zero

Novak Djokovic sarà costretto a scendere in campo ance domani per raggiungere i quarti di finale di Wimbledon. Il serbo è molto vicino all’obiettivo, visto che il match con Hubert Hurkacz è stato sospeso quando si trovava in vantaggio di due set a zero sul polacco. Djokovic si è imposto in due tie-break molto tirati, con il polacco che ha avuto anche tre set point nel primo parziale e anche nel secondo si trovava in vantaggio.

Ad Hurkacz per il momento non sono bastati 23 ace contro i 7 dell’avversario. Il polacco ha servito anche quasi il 90% di prime nel primo set, ma tutto questo non è servito per portarsi in vantaggio. Pesano sicuramente i 25 errori non forzati, mentre sono solo 8 quelli di Djokovic. Sono 39 i vincenti del polacco e 25 quelli del serbo.

Il primo set segue l’andamento dei turni al servizio. Non ci sono palle break e anche abbastanza rapidamente si arriva al tie-break. Sul 3-3 Djokovic commette un doppio fallo e lascia sicuramente un’occasione ad Hurkacz che si porta sul 6-3. Il polacco sbaglia prima malamente di rovescio sul primo set point e poi anche un altro comodo dritto sul terzo. Djokovic ne approfitta e chiude alla fine per 8-6.

Anche il secondo set segue i turni in battuta, anche se questa volta Djokovic ha delle occasioni. Il serbo manca una palla break nel quarto gioco, ma soprattutto è nell’ottavo game ad avere addirittura quattro palle break consecutive. Hurkacz si salva clamorosamente e si va di conseguenza poi al tie-break. Il polacco si porta avanti sul 5-4, ma anche questa volta sbaglia di rovescio. Hurkacz riesce comunque ad annullare un set point dopo un clamoroso scambio, ma Djokovic chiude 8-6 prima della sospensione dell’incontro.

