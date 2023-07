Wimbledon 2023, Marco Cecchinato cede a Nicolas Jarry nella prosecuzione del primo turno

La conclusione del match iniziato ieri e poi sospeso per oscurità è amara per Marco Cecchinato, sconfitto oggi nel primo turno del torneo di Wimbledon dal cileno Nicolas Jarry, numero 25 del seeding, che si impone per 4-6 6-2 6-4 6-1 in due ore e 25 minuti complessivi di gioco. Al secondo turno per il sudamericano ci sarà l’australiano Jason Kubler.

Il match ieri sera era stato sospeso per oscurità dopo 59 minuti di gioco sullo score di 6-4 1-4 in favore di Cecchinato ed oggi bastano soltanto 10 minuti a Jarry per portare a casa il secondo set tenendo i due turni al servizio e chiudendo sul 6-2.

Riequilibrata la contesa, il sudamericano scappa subito via all’inizio della terza frazione, grazie al break ottenuto in apertura. Cecchinato sventa tre palle per lo 0-3 pesante e resta in scia all’avversario, ma non riesce mai ad impensierire Jarry in risposta, tanto che il cileno perde un solo quindici in cinque turni in battuta e chiude sul 6-4 in 45 minuti.

Nella quarta partita si ripete il canovaccio già visto nella terza, col cileno che opera il break in avvio e Cecchinato che deve cancellare due opportunità per lo 0-3 pesante a Jarry. Il sudamericano non concede nulla in battuta e nel quinto gioco strappa di nuovo il servizio all’azzurro. Cecchinato cede di schianto, Jarry vince 10 degli ultimi 11 punti giocati e trionfa per 6-1 in 31 minuti di gioco.

Le statistiche premiano Jarry, che vince 124 punti contro i 95 di Cecchinato, con un saldo positivo tra vincenti ed errori non forzati di 40-26, mentre l’azzurro fa segnare 23-38. Nessuno dei due ha percentuali altissime a rete, con 14/24 per l’italiano e 22/42 per il cileno, ma Jarry ha il merito di mettere a segno 14 ace contro un solo doppio fallo, mentre i dati dicono 8-8 per Cecchinato, ma soprattutto il cileno vince l’87% di punti con la prima (52/60). Jarry, inoltre, si procura 17 break point e ne sfrutta 6, mentre ne concede uno solo all’azzurro.

Foto: LaPresse