Wimbledon 2023, Lorenzo Musetti rischia di non giocare oggi, ma…possibili scenari

La sfida del secondo turno di Wimbledon tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Jaume Munar potrebbe essere a rischio. La pioggia, che ha flagellato il programma di ieri e costretto gli organizzatori a uno schedule di ben 87 incontri odierni, ha fatto sentire la presenza anche oggi e questo ritardo, che si spera non venga replicato, potrebbe andare a condizionare la partita citata.

PERCHE’ LA PARTITA MUSETT-MUNAR E’ A RISCHIO?

Il confronto tra il toscano e l’iberico è l’ultimo (quinto) in un programma che già inizialmente lo annunciava non prima delle 17.30 italiane. E’ chiaro che il ritardo di 1 ora e 30 minuti di circa vada a complicare i piani dei tennisti in primis.

Campo N. 18 – Non prima delle 13.35 italiane

S. Shimabukuro vs G. Dimitrov – primo turno uomini

D. Saville vs K. Boulter – primo turno donne (da 6-5)

Ka. Pliskova vs N. Stevanovic – primo turno donne

K. Coppejans vs A. De Minaur – primo turno uomini

non prima delle 17.30 originariamente L. Musetti vs J. Munar – secondo turno uomini

QUALI SONO I POSSIBILI SCENARI?

Le possibili soluzioni sono quelle di un rinvio a domani, con la disputa del secondo turno, ma Musetti avrebbe un giorno di riposo in meno e quindi potrebbe giocare giovedì e venerdì. Altra soluzione percorribile sarebbe quella di spostarsi su un altro campo oggi. Un’eventualità da non scartare in quanto sul Centrale e sul campo n.1, dotati di copertura, ci sono solo tre incontri a testa e nel caso dell’ultimo impianto citato c’è la sfida tra Jannik Sinner e l’argentino Diego Schwartzman.

Foto: LaPresse