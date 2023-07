Wimbledon 2023, Holger Rune salva due-match point, Medvedev e Tsitsipas agli ottavi di finale

Signore e signori anche il day-6 a Wimbledon è entrato a far parte dell’album dei ricordi. La pioggia, anche oggi, un po’ le uova nel paniere le ha rotte agli organizzatori e infatti la sfida tra Frances Tiafoe (n.10 del mondo) e Grigor Dimitrov (n.24 del ranking) è stata interrotta, sullo score di 6-2 6-3 1-2 in favore del bulgaro.

Una giornata in cui si è venuto a creare l’accoppiamento negli ottavi di finale che noi italiani un po’ speravamo tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. Il romano ha dato seguito al magic moment e sconfitto per 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) il tedesco Alexander Zverev (n.21 ATP); Alcaraz è stato costretto agli straordinari, invece, dal coriaceo cileno Nicolas Jarry (n.28 del mondo). Quasi quattro ore di gioco per Carlitos e un quinto set che poteva prefigurarsi. Bravissimo l’iberico a chiudere con il punteggio di 6-3 6-7 (8) 6-3 7-5.

A un passo dal baratro Holger Rune (n.6 del ranking). Il danese si è imposto al super tie-break, annullando due match-point allo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina (n.34 ATP) nel quinto parziale, che quest’anno lo aveva battuto a Madrid. Sul punteggio di 6-3 4-6 3-6 6-4 7-6 (8), Rune ha dimostrato di elevare il suo gioco nei momenti più tesi del confronto. Prima volta agli ottavi per lui a Londra, in attesa di capire chi sarà il rivale tra Tiafoe e Dimitrov.

Missione compiuta per Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas: il russo ha regolato l’ungherese Marton Fucsovics (n.67 del ranking) per 4-6 6-3 6-4 6-4; il greco (n.5 ATP) ha piegato in tre set il serbo Laslo Djere (n.60 ATP) per 6-4 7-6 (5) 6-4. L’ellenico giocherà contro l’americano Christopher Eubanks (n.43 del mondo), in crescita esponenziale nell’ultimo periodo e a segno per 7-6 (5) 7-6 (3) 7-6 (2) contro l’australiano Christopher O’Connell (n.73 del mondo). Medvedev invece se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka (n.37 del ranking), uscito vittorioso dalla sfida contro l’americano Tommy Paul (n.15 del ranking) per 6-2 7-6 (2) 6-7 (5) 6-7 (9) 6-2.

Foto: LaPresse