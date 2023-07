Wimbledon 2023: Eubanks sfiora il sogno, ma Medvedev rimonta ed è in semifinale

La prima volta di Daniil Medvedev. Il russo (n.3 del mondo) l’ha spuntata contro l’americano Christopher Eubanks (n.43 del ranking) nei quarti di finale di Wimbledon. Con il punteggio di 6-4 1-6 4-6 7-6 (4) 6-1, il moscovita si è imposto in rimonta, facendo leva sulla sua grande capacità di cambiare il volto di una partita che, dopo la terza frazione, pareva più favorevole a Eubanks. In questo discorso, decisivo si è rivelato il tie-break del quarto parziale. E così, Medvedev ha conquistato il pass per la semifinale dei Championships dove affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. Sfiora il sogno lo statunitense, protagonista comunque di un’avventura londinese eccezionale.

Il primo set vede subito il momento di svolta a favore di Medvedev, che va sul 2-1 trovando il break a 30, con Eubanks che alterna un punto spettacolare a due doppi falli fatali. Il russo riesce a cavarsela nettamente meglio al servizio, l’americano fa spesso fatica, deve salvare una palla del 4-1 e viene trascinato ai vantaggi sul 5-3, ma alla fine in qualche modo riesce a limitare i danni. Il set, comunque, va al vincitore degli US Open 2021 per 6-4.

Quasi imprevedibile ciò che accade nel secondo parziale: Eubanks a rete inizia a venire parecchio, mandando in crisi diversi schemi di gioco di Medvedev, il cui servizio inizia a funzionare meno. Dall’1-1, così, la sorpresa del torneo infila un parziale di 5 giochi consecutivi che lo porta dritto al 6-1, per la felicità degli spettatori che sono tutti dalla sua parte anche per il modo in cui l’americano si pone.

Finita? No, perché la rottura prolungata del russo si allunga a sette game persi in fila. Il dritto continua ad andare alla perfezione fino al 2-0, poi Medvedev in qualche modo ricomincia a mettere insieme le parti del proprio gioco. Quanto a chance di strappare la battuta, però, non ce ne sono più da una parte o dall’altra: si procede in maniera praticamente immacolata e, a quel punto, il set di vantaggio per Eubanks in formato 6-4 diventa realtà.

All’ex numero 1 del mondo non rimane, dunque, che cercare la rimonta. Ci prova fin da subito, con due palle break nel quarto parziale che se ne vanno perché arrivano altrettanti ace. Non si vede praticamente più alcun’altra reale emozione fino al tie-break. Qui Eubanks, autore fino a questo momento di quasi 70 vincenti, non riesce a reggere la pressione della situazione e commette alcuni errori davvero banali, compreso quello che regala il 7-4 a Medvedev con una bruttissima gestione sopra la rete.

Nel quinto e decisivo set il russo va con il vento in poppa. L’inerzia della partita è dalla sua parte e allo statunitense le idee si annebbiano in maniera chiara. Il moscovita scappa sul 4-0 e gestisce il vantaggio fino alla fine, facendo calare il sipario sul 6-1.

Foto: LaPresse