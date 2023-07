Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz: “Vincere qui ha un sapore diverso, non mi aspettavo di essere a questo livello”

Al termine di una finale straordinaria, che inevitabilmente sembra essere accerchiata da un alone di “passaggio di consegne”, Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic nella finale del torneo di Wimbledon. Lo spagnolo diventa dunque campione del torneo più prestigioso e celebre all’età di soli 20 anni, battendo chi su questi campi ha scritto pagine di storia dello sport.

Nel post-match Alcaraz ha espresso nella solita genuina maniera la sua soddisfazione e la sua emozione: “È un sogno diventato realtà. Vincere è sempre bello ma farlo qui ha un sapore diverso. Anche se avessi perso oggi, entrare in finale di un torno con questa storia e questo prestigio rimane un’emozione incredibile, un sogno”.

“Giocare su questi campi è incredibile – ha continuato il numero 1 al mondo – sinceramente non mi aspettavo di arrivare così in fretta a questo livello. Sono molto fiero di me, del mio team e del lavoro che facciamo ogni giorno. Dopo il primo set ho pensato che dovevo alzare il livello, non potevo deludere me stesso ed il pubblico”.

Poi i complimenti allo sconfitto, con una nota divertente sul divario di età: “Devo esprimere tutto il mio rispetto per Djokovic. Mi ispiri tantissimo, ho iniziato a giocare a tennis guardando a te. Quando io ero un neonato tu già vincevi tornei in giro per il mondo. La forma in cui sei è incredibile, hai 36 anni ma sembra che ne hai 26″.

Una crescita rapidissima anche nel rapporto con l’erba: “Mi sto innamorando di questa superficie. Sinceramente non mi aspettavo di giocare a livello sull’erba, dove ho giocato solo quattro livelli. Ripeto, è un sogno che diventa realtà. Il lavoro che stiamo facendo funziona e sono contento di imparare così in fretta”.

Foto: LaPresse