Vuelta a España 2023, chi parteciperà? Show con Vingegaard, Roglic ed Evenepoel!

Terminato da pochi minuti il Tour de France, ci si sposta subito verso il prossimo Grande Giro, il terzo ed ultimo stagionale: la Vuelta a España. Appuntamento dal 26 agosto al 17 settembre.

Quali saranno i corridori al via? Mai come quest’anno è atteso uno show unico in terra iberica, visti i protagonisti annunciati. Oggi infatti è arrivata la notizia che sarà presente anche il due vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard.

Il danese formerà una coppia mostruosa con Primoz Roglic, campione al Giro d’Italia. La Jumbo-Visma dunque va a caccia di un tris che sarebbe eccezionale in tutti i Grandi Giri.

A lanciare la sfida è il campione del mondo Remco Evenepoel che è detentore del titolo e vuole giocarsi dunque la doppietta. Occhio anche alla coppia UAE Emirates: non c’è Pogacar, ma attenzione a Juan Ayuso e Joao Almeida che possono far saltare il banco. Al via anche il secondo dell’ultimo Giro d’Italia: Geraint Thomas.

Foto: Lapresse