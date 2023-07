Vuelta a Castilla y Leon 2023: Juan Ayuso vuole trovare la condizione migliore, c’è Pozzovivo

Piccolo assaggio di Spagna da domani. In programma l’edizione numero 37 della Vuelta a Castilla y Leon: due le tappe da percorrere con la conclusione in quel di Segovia.

PERCORSO

La prima frazione con partenza ed arrivo in quel di Soria sarà dura nella prima fase, ma molto probabilmente vedrà un arrivo compatto con una volata di gruppo. Più insidiosa la seconda frazione con due GPM di prima categoria nella seconda parte e il Puerto de Navafria a decidere probabilmente la classifica generale.

FAVORITI

L’uomo più atteso è sicuramente il beniamino del pubblico Juan Ayuso. Il capitano della UAE Emirates vuole trovare la condizione migliore per lanciarsi verso la Vuelta. Pochi gli avversari di livello in chiave classifica: Jesús David Peña (Jayco AlUla) è cresciuto nell’ultimo periodo ed è apparso uno scalatore di qualità che può farsi vedere. In casa Italia presente Domenico Pozzovivo (Israel – Premier Tech). Nomi interessanti anche quelli di Michael Matthews ed Ivan Cortina ad affinare la condizione in vista dei Mondiali.

