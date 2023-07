Volley, l’Italia vince gli Europei Under 17! Padroni dell’universo giovani, Cremoni e Bertoncello show

L’Italia si conferma un’assoluta potenza nell’universo pallavolistico e continua a mietere grandi successi a livello giovanile in campo internazionale. La nostra Nazionale ha vinto gli Europei Under 17 di volley maschile, sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 (25-23; 25-19; 20-25; 25-20) nella finale della rassegna continentale di categoria andata in scena a Podgorica (Montenegro). Gli azzurri chiudono la competizione da imbattuti con ben nove successi all’attivo: sette nella fase a gironi (tra cui quelli contro Spagna, Polonia, Francia, Serbia), quello di ieri nella semifinale contro il Belgio e quello odierno contro i blasonati verdi, avversari particolarmente ostici in un atto conclusivo che è stato particolarmente combattuto.

I ragazzi della coach Monica Cresta sono stati encomiabili nel primo set, dove sono riusciti a rimontare da 22-18; nella seconda frazione hanno piazzato un micidiale break dal 9-9 al 18-10; nel terzo parziale hanno dato vita a un serrato braccio di ferro nella fase iniziale prima di mettere a segno un rapido break (12-9 e 17-14) che sembrava chiudere i conti, salvo subire la rimonta bulgara che ha prolungato la contesa; gli azzurri non si sono fatti travolgere dalle emozioni nel quarto set, hanno preso il comando delle operazioni e non si sono più voltati indietro. L’Italia ha vinto gli Europei Under 17 per la seconda volta nella propria storia, dopo il sigillo firmato nel 2017 a Istanbul in occasione della prima edizione di questa kermesse. La nostra Nazionale era al secondo atto conclusivo, due anni fa perse la finale per la medaglia di bronzo contro la Polonia nell’edizione chiusa con il successo della Slovenia.

A mettersi maggiormente in evidenza sono stati gli attaccanti Gianluca Cremoni (26 punti), Simone Bertoncello (14 punti) e Manuel Zlatanov (9) sotto la regia di Simone Porro. In grande spolvero anche i centrali Lorenzo Ciampi (12 punti, 4 muri) e Andrea Ruzza (3), valida l’alternanza tra i due liberi Andrea Giani e Andrea Usanza. A completare la rosa gli attaccanti Nicolò Garello, Davide Boschini, Raffaele Colaci; i centrali Alessandro Benacchio e Nicola Zara; il palleggiatore Bryan Argilagos. Settimana scorsa l’Italia aveva vinto gli Europei Under 17 femminili, mentre quindici giorni fa Alessandro Bovolenta e compagni avevano perso la finale dei Mondiali Under 21.

Foto: CEV