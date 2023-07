Volley, l’Italia travolge l’Argentina e riprende la marcia ai Mondiali Under 21. Bovolenta e Orioli travolgenti

L’Italia ha surclassato l’Argentina con un perentorio 3-0 (25-18; 25-21; 25-15) ai Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale ha incominciato in maniera brillante la seconda fase a gironi, dopo che un paio di giorni fa aveva ceduto al turnover in chiusura del primo raggruppamento.

Gli azzurri si sono imposti autorevolmente contro l’ostica Albiceleste e si sono issati in testa alla Pool F insieme al Brasile (3-1 al Belgio), compiendo un passo importante verso la qualificazione alle semifinali. La prossima sfida contro il Belgio potrebbe risultare decisiva in ottica passaggio del turno, poi ci sarà un nuovo incrocio con i verdeoro.

L’Italia ha dominato il confronto, senza mai andare in difficoltà contro i sudamericani. Prestazione straripante da parte dell’opposto Alessandro Bovolenta (17 punti), supportato dagli schiacciatori Mattia Orioli (13) e Riccardo Iervolino (10). Il palleggiatore Mattia Boninfante (3) ha ben sfruttato anche i centrali Nicolò Volpe (8 punti) e Mattia Eccher (4 punti, tutti a muro), bene il libero Gabriele Laurenzano. Tra le fila argentine i migliori sono stati i centrali Imanol Salazar (9) e Nahuel Garcia (7).

Foto: FIVB