Volley, l’Italia continua a vincere agli Europei Under 17: Repubblica Ceca ko, azzurri vicini alle semifinali

L’Italia prosegue la propria cavalcata agli Europei Under 17 di volley maschile. Gli azzurri hanno infatti sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1 (17-25; 25-21; 25-16; 25-21) e hanno così infilato la sesta vittoria consecutiva, issandosi al comando del Gruppo II (sei successi, 16 punti) davanti a Spagna (cinque affermazioni, 16 punti) e Polonia (cinque vittorie, 15 punti).

Per la qualificazione alle semifinali sarà però decisiva l’ultima partita, in programma domani contro la Polonia: la nostra Nazionale sarà obbligata a fare risultato per essere certa del passaggio del turno senza dover sperare in un ko degli iberici contro la Serbia.

Prestazione sopra le righe da parte degli attaccanti Gianluca Cremoni (15 punti), Nicolò Garello (15 punti) e Simone Bertoncello (13 punti) sotto la regia di Simone Porro. Al centro Lorenzo Ciampi (6 punti, 3 muri) e Alessandro Benacchio (5 punti).

Foto: CEV