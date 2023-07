Volley, la Polonia rimonta il Giappone in Nations League e vola in Finale: Leon stellare, ora Italia o USA?

La Polonia è la prima finalista della Nations League 2023 di volley maschile. I biancorossi hanno sconfitto il Giappone per 3-1 (19-25; 28-26; 25-17; 25-21) di fronte al proprio pubblico di Danzica e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I padroni di casa torneranno in campo domani sera (domenica 23 luglio, ore 20.00) per fronteggiare la vincente dell’altra semifinale tra Italia e USA. I vicecampioni del mondo giocheranno per il titolo per la seconda volta nella storia, visto che nel 2021 persero contro il Brasile a Rimini, mentre nel 2019 e nel 2022 chiusero al terzo posto.

Il Giappone era la mina vagante della manifestazione e ha sperato nel colpaccio quando si è trovato in vantaggio per 1-0 e 26-25, ma gli asiatici non sono riusciti a concretizzare il set-point e la partita è girata in un amen in favore della baldanzosa Polonia, che ai quarti di finale aveva già avuto la meglio sul quotato Brasile. Prestazione sopra le righe da parte del fuoriclasse Wilfredo Leon (23 punti, 2 muri), supportato di banda da Aleksander Sliwka (13) e affiancato dall’opposto Lukasz Kaczmarek (19 punti, 4 muri).

Buona prova anche da parte dei centrali Mateusz Bieniek (8, 3 ace) e Norbert Juber (4). Al Giappone non sono bastate le stelle Yuki Ishikawa (21 punti), Ran Takahashi (16) e Kento Miyaura (13) per firmare l’impresa e domani incroceranno la perdente di Italia-USA per provare a salire sul terzo gradino del podio.

Foto: FIVB