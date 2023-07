Volley, Champions League 2023-2024: sorteggiati i gironi. Definite le avversarie di Trento, Civitanova e Piacenza

In Lussemburgo è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. L’Italia sarà presente con tre formazioni nella massima competizione europea, desiderose di riscattare l’ultima stagione inferiore alle aspettative.

Trento ripartirà dopo aver perso per tre anni consecutivi contro lo ZAKSA Kedzierzyn Kozle, detentore del trofeo (due volte in finale e nell’ultima stagione ai quarti). I dolomitici possono ritenersi fortunati nel gruppo B: i polacchi dell’Asseco Resovia vanno presi con le pinze, mentre i francesi del Tours e gli sloveni dell’ACH Lubiana non impensieriscono più di tanto.

La nuova Piacenza farà il proprio esordio nella manifestazione ed è stata fortunata nella pesca della testa di serie, visto che i tedeschi del Berlin Recycling Volleys non appaiono insormontabili. Gli emiliani incroceranno anche i sempre rognosi turchi dell’Halbank Ankara e i portoghesi del Benfica. La più fortunata di tutte è stata Civitanova: la Lube affronterà i belgi del Greenyard Maaseik, i cechi del VK Lvi Praga e una formazione proveniente dalle qualificazioni.

Lo ZAKSA inizierà la difesa del titolo dal gruppo A in cui figurano anche i belgi dello Knack Roeselare, i turchi dello Ziraat Bank Ankara e una qualificata. Nel girone D, invece, spazio ai polacchi dello Jastrzebski Wegiel affiancati da Luneburg, Ceske Budejovice e una qualificata. Di seguito l’esito del sorteggio dei gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

GIRONI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2023-2024

GRUPPO A:

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonia)

Knack Roeselare (Belgio)

Ziraat Bank Ankara (Turchia)

Qualificata dai preliminari

GRUPPO B:

Itas Trentino (Italia)

Asseco Resovia (Polonia)

Tours VB (Francia)

ACH Volley Lubiana (Slovenia)

GRUPPO C:

Berlin Recycling Volleys (Germania)

Gas Sales Bluenergy Piacenza (Italia)

Halkbank Ankara (Turchia)

Sport Lisbona Benfica (Portogallo)

GRUPPO D:

Jastrzebski Wegiel (Polonia)

SVG Luneburg (Germania)

Jinostroj Ceske Budejovice (Repubblica Ceca)

Qualificata dai preliminari

GRUPPO E:

Cucine Lube Civitanova (Italia)

Greenyard Maaseik (Belgio)

VK Lvi Praga (Repubblica Ceca)

Qualificata dai preliminari

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli