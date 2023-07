VIDEO Nicolò Martinenghi argento nei 100 rana ai Mondiali: riviviamo la gara dell’italiano

Nicolò Martinenghi conquista un bellissimo argento nei 100 rana ai Mondiali 2023 di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka, in Giappone. L’azzurro, arrivato a questa rassegna iridata non al top della forma per via di problemi al ginocchio che gli hanno reso difficile la preparazione, non è riuscito a difendere l’oro vinto lo scorso anno a Budapest, ma ha ottenuto comunque un risultato di grandissimo valore grazie a una prova di ottimo livello.

L’azzurro ha virato ai 50 metri in terza posizione con il tempo di 27.27 e ha poi chiuso la gara in 58.72, crono che gli ha permesso di conquistare il secondo gradino del podio insieme all’olandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic Fink, tutti e tre incredibilmente autori dello stesso identico tempo.

L’oro è invece andato al cinese Haiyang Qin, che è stato bravo a restare davanti dall’inizio alla fine e a terminare poi la sua prova in 57.69 (nuovo record asiatico). Qui di seguito il video della finale dei 100 metri rana.

L’ARGENTO DI NICOLÒ MARTINENGHI NEI 100 RANA AI MONDIALI 2023

Triple tie for Silver

Haiyang QIN – 57.69

Nicolo MARTINENGHI – 58.72

Arno KAMMINGA – 58.72

Nic FINK – 58.72 pic.twitter.com/giktkFojlN — World Aquatics (@WorldAquatics) July 24, 2023

Foto: LaPresse