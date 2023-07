VIDEO F1, GP Belgio 2023: highlights e sintesi. Pole di Leclerc, penalizzato Verstappen

Il solito Verstappen, un Perez ritrovato e una Ferrari molto consistente sul bagnato. Forse potrebbe essere questa la sintesi delle qualifiche del GP del Belgio (dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1) andate in scena quest’oggi per lasciare poi spazio domani alla terza Sprint Race della stagione.

A guadagnare la pole sul campo è stato il solito fuoriclasse olandese che, nelle battute finali della Q3, ha segnato il tempo mostruoso di 1:46.168. Tuttavia il pilota della Red Bull nella gara di domenica partirà dalla sesta casella in griglia dopo essere stato sanzionato per aver sostituito il quinto cambio durante l’annata sportiva, uno in più rispetto al tetto massimo di quattro previsto dal regolamento.

In virtù di quanto successo a partire dalla pole position sarà un buon Charles Leclerc, abile a segnare il secondo tempo con un ritardo di +0.820 rispetto al leader precedendo Sergio Perez, terzo con +0.877 e di nuovo nelle posizioni alte della classifica dopo un periodo oltremodo travagliato.

Occasione ghiottissima poi per l’ex Campione del Mondo Lewis Hamilton che, con il quarto tempo e un ritardo di +0.919, partirà dalla terza piazza davanti al secondo ferrarista Carlos Sainz (+0.984). Leggermente meno performanti poi le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente sesta e settima con +197 e +1.501.

Riviviamo tutte le emozioni delle qualifiche del GP del Belgio

Foto: LaPresse