Tuffi, lo ‘zero’ di Elena Bertocchi ai Mondiali. Azzurra in lacrime: “Mi tremavano le gambe”

Elena Bertocchi ha chiuso al dodicesimo ed ultimo posto nella finale del trampolino individuale da 1 metro femminile ai Mondiali 2023 di tuffi, a causa di un errore nella quarta rotazione che le è costato uno zero ed ha pregiudicato la gara dell’azzurra.

Queste le sue parole a caldo, in lacrime, ai microfoni della RAI: “Ero molto agitata, infatti quell’errore secondo me è dovuto al fatto che mi tremassero le gambe, avevo un po’ di nausea, quindi forse è dovuto a quello, però, a parte quel tuffo nel complesso penso di aver fatto dei tuffi accettabili, adesso è difficile ragionare sinceramente“.

L’analisi della gara dell’azzurra: “E’ andata bene per tre tuffi poi, dopo l’errore, al quinto sono salita un po’ deconcentrata, forse dovevo salire anche al quarto deconcentrata, perché poi al quinto il pre-salto era perfetto. Non sembra, però sono felice di essere ancora una volta qua a giocarmi una medaglia o comunque una finale“.

Chiusura guardando alle prossime gare dei Mondiali: “Sarebbe meglio non sbagliare, forse anche per la tensione, perché non ho gareggiato tanto quest’anno, ed ero molto agitata. Tra due giorni ho la gara con Chiara Pellacani da tre metri, speriamo vada meglio di questa“.

Foto: LaPresse