Tour de France, Giulio Ciccone vince la maglia a pois: “Missione compiuta, è pazzesco!”

Giulio Ciccone ha vinto la classifica degli scalatori al Tour de France 2023. Il ciclista italiano si è imposto nella graduatoria dei GPM e domenica 23 luglio salirà sul podio di Parigi indossando la prestigiosa, ambita e iconica maglia a pois. L’abruzzese ha interpretato benissimo la Grande Boucle, proprio con l’intento di raggiungere questo obiettivo e ha riportato questa casacca nel Bel Paese a 31 anni di distanza dall’ultimo sigillo di Claudio Chiappucci.

Giulio Ciccone ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Avevamo un piano e abbiamo fatto un grandissimo lavoro per portarlo a compimento. Devo davvero ringraziare tutti i miei compagni, sono stati straordinari. Penso che abbiano fatto qualcosa di pazzesco sin dall’inizio. Quando corridori come Mads Pedersen e Mattias Skjelmose decidono di fare qualcosa, tu devi stare alla loro ruota. Abbiamo fatto tutto alla perfezione per tenerci questa maglia, tanto in salita quanto nella vallata. Abbiamo ottenuto quel che volevamo, missione compiuta!“.

Foto: Lapresse